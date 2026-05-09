【モデルプレス＝2026/05/09】元AKB48の込山榛香が5月8日、自身のInstagramを更新。母親の誕生日パーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】元AKB込山榛香「センス良すぎる」寿司ケーキにローストビーフ…豪華料理ずらりの食卓披露◆込山榛香、誕生日パーティーの様子公開込山は「お家で母の誕生日パーティー」とつづり、母親の50歳の誕生日を祝うホームパーティーの写真を複数枚投稿。「お家ご飯が食べたい。私がお家