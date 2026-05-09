俳優・川粼麻世（６３）の最新姿に驚きの声が上がっている。９日にインスタグラムで「ＧＷ中は大した場所へも出かけず禁酒して超久しぶりに無精髭。６３歳どう見てもオヤジだな。おじさんはおじさんらしく生きるのみ」とつづり、サングラスをかけて髭面が際立つ姿をアップした。この投稿には「素敵なおじさんですよ」「イケオジ」「ヒゲ推し」「しぶーーーー」「無精髭も似合う」「好き麻世くん」などの声が寄せられ