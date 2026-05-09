◆ＮＴＴジャパンラグビーリーグワン１部▽第１８節 静岡４２―１５横浜（９日、静岡・ヤマハスタジアム）今季で横浜を退団する南アフリカ代表ＳＨファフ・デクラーク（３４）は５―３５と、３０点ビハインドの後半から出場。長髪をなびかせてピッチを快走した。この日が日本でのラストプレー。試合後、仲間と一緒に場内を一周すると、スタジアムに集まった１万人を超えるファンから温かい声援が飛んだ。デクラークは「日本