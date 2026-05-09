米米ＣＬＵＢの石井竜也が９日、東京・代々木公園で行われた「タイフェスティバル東京」でタイを拠点に活動するアイドルグループ「ＢＮＫ４８」とコラボステージを披露した。ＢＮＫ４８からオファーを受け、３月に米米ＣＬＵＢの代表曲「君がいるだけで」の日本語とタイ語を織り交ぜた新録盤「君がいるだけで（２０２６Ｔｈａｉ‐ＪａｐａｎｅｓｅＶｅｒｓｉｏｎ）」をリリース。この日、ライブ初披露し「今日来て驚き。タ