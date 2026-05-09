◆ラグビーリーグワン１部 ▽第１８節埼玉４５―０ＢＬ東京（９日・熊谷ラグビー場）レギュラーシーズン（ＲＳ）最終節が行われ、２位の埼玉は同６位のＢＬ東京に４５―０で勝利。今季を１６勝２敗で終え、プレーオフ準決勝（３０〜３１日、秩父宮）から戦う２位以上が確定した。主将のフッカー坂手淳史は「１年間１８試合頑張ってきた順位。みんなの努力が順位として現れてうれしい。昨シーズンは準決勝で負けた。ここからの