◆ＮＴＴジャパンラグビーリーグワン１部▽第１８節静岡ブルーレヴズ４２―１５横浜（９日、静岡・ヤマハスタジアム）静岡ブルーレヴズが横浜を４２―１５で下し、快勝で今季最終戦を締めた。元日本代表のロック大戸裕矢（３６）の引退試合でもあり、試合後にはセレモニーが行われた。大戸は後半１４分に出場し、スクラムで押し込み、ラインアウトでも躍動。仲間のトライを喜び、試合後には胴上げされた。１万３千人を超える