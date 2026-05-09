８日、中国北京国際科学技術産業博覧会に出品された水素ハイブリッド型バイク。（北京＝新華社記者／謝羗）【新華社北京5月9日】中国北京市で8〜10日、第28回中国北京国際科学技術産業博覧会が開かれている。「展覧会」「貿易・投資促進イベント」「オンライン商談会」の主要3セクションが設けられ、国内外から800以上の企業・機関が出展している。８日、中国北京国際科学技術産業博覧会に出品された産業用制御ロボット。