◇パ・リーグロッテ5―4ソフトバンク（2026年5月9日みずほペイペイD）ロッテの守護神・横山陸人が雪辱の9セーブ目を挙げた。前夜は2点差の9回に登板し、3失点して逆転サヨナラ負け。敗戦投手となった右腕は、この日は1点リードの9回にマウンドへ。2死後に牧原大に四球を与えるも、最後は代打・中村を左飛に打ち取り「（守護神として）今日も投げるしかない。割り切って、思い切っていった」とほっとした表情だった。