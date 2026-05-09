◇ITTF世界卓球選手権 女子団体戦準決勝 日本3−0ドイツ(9日、イギリス・ロンドン)日本がドイツを破り、決勝進出を決めました。シングルスで先に3勝した方が勝利の団体戦。1番手は張本美和選手(世界ランク5位)が、ハン・イン選手(世界ランク19位)と対戦。カットマンであるハン・イン選手の第1ゲームは落としたものの、第2ゲームは接戦の中、デュースを制し奪い返します。粘り強くポイントを重ね、第3ゲーム、第4ゲームも奪い3−1（