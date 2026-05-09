■卓球世界選手権 女子団体戦 準決勝日本 3−0 ドイツ（日本時間9日、英・ロンドン）日本女子（世界ランク2位）は、3−0でドイツ（同4位）を下し、6大会連続の決勝進出を決めた。日本は張本美和（17、木下グループ）、早田ひな（25、日本生命）、橋本帆乃香（27、デンソー）の布陣で臨んだ。試合はシングルスのみ行われ、先に3勝したチームが勝利となる団体戦。トップバッターを任されたの張本はここまで8連勝と勢いに乗りたいと