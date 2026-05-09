少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第17話彼女に会うときは、あなたが一人前になったとき【編集部コメント】ソウスケさんが一人で家族を支える自信ができたとき、リカコさんは彼女に会っても反対する理由はないと思ったのでしょう。それくらい、ソウスケさんを