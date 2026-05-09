＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ3日目◇9日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞後半の14番パー4。残り195ヤードの2打目を6メートルにつけると、そのパットを沈めてようやくこの日最初のバーディを奪った。「ギアが上がりました」。すると15番、16番でもショットが1メートルにつき3連続バーディ。プロ2年目の大久保柚季が、息を吹き返した。【ライブフォト】堀琴音の独特すぎる素振り単独ト