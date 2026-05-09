9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）が9日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。【ソロカット】それぞれのかわいさ輝く！NiziUメンバーたちNiziUは、肌見せバランスが絶妙なヘルシーコーデを着こなし。ルーズソックスやロングブーツでハイティーン感を強調した。『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国