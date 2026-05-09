伊勢神宮の社殿を２０年ごとに建て替えてご神体を移す式年遷宮（２０３３年）に向け、造営用材を運ぶ民俗行事「お木曳（きひき）」が９日、三重県伊勢市で始まった。お木曳は市内各地区の住民らでつくる７２の奉曳（ほうえい）団が、長野、岐阜両県で伐採された木曽ヒノキを神宮に引き入れる行事。初日は４奉曳団が参加し、用材を奉曳車に載せて外宮に運ぶ「陸曳（おかびき）」が行われた。宮川の堤防に設けられた坂道「どん