体調不良のため当面の間休養することを4月28日に発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が5日に放送されたBS朝日「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」（火曜後10・00）に出演。2018年4月に結婚したフリーアナウンサーの神田愛花（45）と交際中に2人で足しげく通った思い出のデートスポットを明かした。この日は「渋谷川・古川沿いコース?」。渋谷川沿いにある恵比寿周辺をウオーキングしている時だ