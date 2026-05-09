Ｆ１レッドブルでリザーブドライバーを務める角田裕毅が、２０２７年のＦ１復帰へ向けて電撃交渉を行ったようだ。今季はＦ１の正ドライバーの座を失った角田は、現在所属するレッドブルグループのほか、他チームの移籍も含めて来季の選択肢を模索している。そうした中、英メディア「ザ・ジャッジ」は「Ｆ１関係者によると、ドライバーのマネジャーたちは、すでに角田を含むレッドブルの後任候補を検討しているとのことだ」と