元乃木坂46メンバーで俳優の白石麻衣さん（33）が2026年5月6日、自身のインスタグラムを更新。アシンメトリーのワンピース姿を披露した。ジャケットあわせたコーデ白石さんは、出演した番組の告知を行い、頬に手を添えた笑顔ショットとアシメワンピの衣装姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ネイビーのジャケットを羽織り、裾がフリルのデザインになったアシンメトリーのワンピースを着用。頬に両手を添えて微笑ん