5月5日（火・祝）にTOKYO FMで生放送された特別番組「TOKYO FMホリデースペシャル『ユージと山崎怜奈の未来のために考えておきたいお金のはなし』」。パーソナリティを務めたユージと山崎怜奈が、日々の家計管理や貯蓄、資産運用の基本をお届けしました。さらに、子どもの将来に向けたお金との向き合い方や、2027年から始まる予定の「こどもNISA」についても紹介。未来に役立つお金の知識やヒントを届ける、2時間の特別プログラム