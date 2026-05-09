歌手の相川七瀬のコーデが反響を呼んでいる。９日までにインスタグラムを更新し、「大阪イベント楽屋にて今日の衣装はＺＡＲＡコーデ」とつづり、白の花が付いた半袖トップスに白のベルトを巻いてパンツを履いたワントーンコーデを披露した。続けて「楽屋には横浜ユニがいつもある今日は大阪なのでビジターユニを飾っている。しかも、なんと今日は甲子園で試合あるベイスターズ近くにいるのに行けない勝利の念力を飛ば