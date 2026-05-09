◆第９７回都市対抗野球大会埼玉県２次予選１回戦オールフロンティア１５―２ＩＮＶＥＮＴＩＶＥ（９日・市営浦和）１月に巨人を退団し、社会人野球のオールフロンティア（埼玉）に加入した舟越秀虎外野手（２４）が、都市対抗野球での“デビュー戦”に臨んだ。「１番・中堅」で先発出場して初回先頭で左翼へ二塁打を放つと、打者一巡して迎えた２死二、三塁でも中前へ２点適時打。一挙７得点の猛攻に貢献するなど２安打２打