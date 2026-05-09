定番おかずを一工夫！ お弁当にもお酒のつまみにも使える「ちくわの磯辺揚げ」。ただ、揚げ物ってそのあとの油処理が面倒だし、ちょっと高カロリーなイメージがあるので敬遠しがち。そこで今回は揚げずに作れる「磯部焼き」レシピをご紹介します。 味付けシンプル！基本のちくわの磯部焼きトースターでも作れる中からチーズがとろ〜りにんにくの風味で箸も進む焼いてもおいしさそのまま！ 揚げずに焼いても磯辺揚げのおいしさは