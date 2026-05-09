サッカー元日本代表ＦＷ三浦知良とモデルの三浦りさ子の次男で、格闘家の三浦孝太の近影が反響を呼んでいる。三浦は９日、自身のインスタグラムに「Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ」と題して書き出すと、黒系の長袖トップスに白系のパンツと白系のスニーカーを合わせた姿で米国の街並みをバックにポーズを決めるショットなどを多数披露。続けて「Ｔｈｅｒｅａｒｅｓｏｍａｎｙｄｒｅａｍｓｈｅｒｅ」などとつづった。この投稿