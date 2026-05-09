サントリー―名古屋第2セット、スパイクを放つサントリー・高橋藍＝Asueアリーナ大阪バレーボールの大同生命SVリーグは9日、Asueアリーナ大阪で2戦先勝方式の男子プレーオフ準決勝第1戦が行われ、昨季覇者でレギュラーシーズン（RS）1位のサントリー、同2位の大阪Bが先勝した。サントリーは高橋藍の攻撃が効果的に決まり、RS4位の名古屋を3―0で下した。大阪Bは西田の強力なサーブで流れをつかみ、同3位のJ愛知をストレート