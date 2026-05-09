その「もの忘れ」、実は年齢のせいではないのかも。アルツハイマー病について多くの人に理解を深めてもらおうと、名古屋市東区で9日から開かれているこのイベント。 【写真を見る】その「もの忘れ」…実はアルツハイマー病かも 「年のせいじゃない“もの忘れ”展」開催 名古屋・東区 冷蔵庫の中に同じ調味料がたくさん入っているケースなど、アルツハイマー病の初期症状の行動パターンを、展示パ