安定的な皇位継承策を巡り、中道改革連合が示した党見解の原案に対し、党内から反発が出ている。慎重論もある旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案を認める内容となっていたためだ。執行部は１１日の会合での取りまとめを目指しているが、反対意見が強まる可能性もある。党の「安定的な皇位継承に関する検討本部」で原案が示された７日、さっそく声を上げたのは、同党の前議員で立憲民主党元代表の枝野幸男氏だ。養子案