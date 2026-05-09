21人が死傷した磐越自動車道のバス事故で、逮捕された運転手の男はこの2カ月で複数回の事故を起こしていたことが分かりました。9日送検された新潟県胎内市の若山哲夫容疑者（68）は5月6日、福島県郡山市の磐越道でマイクロバスを運転し、ガードレールなどに衝突、新潟県の高校生・稲垣尋斗さん（17）を死亡させ、17人の高校生にケガをさせた疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、若山容疑者は今回の事故を起こす前に、こ