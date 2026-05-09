ロックバンド「サカナクション」が9日、公式インスタグラムを更新。デビュー19周年を迎えたこの日、秋にアリーナツアーを開催することを発表した。発表では「本日、サカナクションはデビュー19周年を迎えました」と書き出し「いつも音楽を受け取ってくれる皆さんのおかげで、今日まで歩みを続けることができました」と感謝をつづった。そして「20周年へ向けて、これからも新しい景色と音を届けていきます。今後とも、変わらぬご支