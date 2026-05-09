“100年に一人の逸材”棚橋弘至の引退、ウルフアロンの衝撃デビュー戦など、世界中で大きな話題となった今年の新日本プロレス1.4東京ドーム大会。テレビ朝日では、超満員札止めとなったこの伝説の大会を24年ぶりにプライム帯で放送し、大反響を巻き起こした。そんな勢いそのままに、新日本プロレス上半期最大のビッグマッチ「DOMINION 6.14 in OSAKA-JO HALL」の中継特番を全国ネットで放送することがすでに発表されていたが、この