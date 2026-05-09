PURPLE BUBBLEが、2026年秋にトイズファクトリーよりメジャーデビューすることを発表した。 （関連：RADWIMPS 野田洋次郎、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE 大森元貴、King Gnu 常田大希……CM出演で披露する特別な声） 本情報は、本日5月9日に東京 Veats Shibuyaで開催された結成2周年記念ワンマンライブにてサプライズで発表されたもの。同公演では、メジャーデビュー記念となる5都市での全国ツ