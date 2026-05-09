【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が5月13日にリリースするライブBlu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のダイジェスト映像が公開された。 ■シングル曲の他、各期別楽曲の映像も 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』は、2025年5月に東京・味の素スタジアムで開催され、2日間で約11万人を動員した乃木坂46恒例のバースデーライブ。 ライブBlu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』には、DAY1