【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2024年に本格始動した、SEKAI NO OWARIのNakajinによるソロプロジェクト。5月15日に、4作目となる最新シングル「See U Soon」がデジタルリリースされる。 ※画像は「See U Soon」ジャケット写真 ■Nakajinのあらたなフェーズを提示する一曲に 本作は、RihannaやDua Lipaの作品でグラミー受賞歴を持つ、LA拠点のプロデューサー／ソングライター