9日（土）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のチャンピオンシップ セミファイナルのGAME1がAsueアリーナ大阪で行われた。 チャンピオンシップの戦いへと進んでいるSVリーグ男子。セミファイナルでは、クォーターファイナルで2連勝を収めたレギュラーシーズン（RS）3位のジェイテクトSTINGS愛知と4位のウルフドッグス名古屋が、シードである1位のサントリーサ