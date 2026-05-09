甲子園でのDeNA戦プロ野球、阪神の村上頌樹投手が8日、甲子園でのDeNA戦に先発登板。6回に投じた超スローボールが、米国でも話題となっている。6回2死走者なし、村上が対峙したのはDeNAの宮崎だった。投じた超スローボールは、なんと58キロ。惜しくもボールだったが、あまりの遅球に甲子園は歓声に包まれた。米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式Xは、「アメリカのみんな、これが時速36マイル（58キロ）だ！