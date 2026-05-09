◇パ・リーグロッテ5―4ソフトバンク（2026年5月9日みずほペイペイD）ロッテ・佐藤都志也が今季2度目の2打席連続アーチでチームの逆転勝利に貢献した。まずは1―4の7回。「浮いた変化球を思い切っていけた」と大津から右翼へ3号ソロ。その後に1点差に迫り、8回1死では再び右翼へ同点の4号ソロを叩き込んだ。4月25日のソフトバンク戦以来の2打席連続アーチ。チームは試合前まで両リーグ最少の15本塁打だったが、佐藤の2