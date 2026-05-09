「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９・５」（９日、都内某所）朝倉未来が１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、２年ぶりの参戦となったサカキマキオは“最恐ホスト”舞杞維沙耶に延長判定０−３で敗れた。２４年３月に強盗容疑で逮捕され不起訴となったサカキはＢＤ１１以来の参戦。事前ＶＴＲではガールズバーでハイキックをして逮捕されたこと、事件後に離婚したことも明かされた。その後、大会のボランティアとして活動