石井竜也（66）とタイのアイドルグループ、BNK48が9日、東京・代々木公園で開催された「第26回タイフェスティバル東京」で初めてステージで共演し、2曲をパフォーマンスした。1曲は米米CLUBが92年に発売したヒット曲「君がいるだけで」の“2026 Thai−Japaneseバージョン”。原曲にタイのダンスミュージックや伝統音楽“ルークトゥン”の要素を融合し、3月27日に日タイ両国で配信リリースした。もう1曲は新曲「MATSURI」だ。ライブ