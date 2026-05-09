手書きした内容をテキストや画像データにしてくれるAIスマートノートや、録音した内容の文字起こしから要約、翻訳までできるAIボイスレコーダー、言葉の障壁をなくす翻訳機能付きイヤホンなど。これらに任せれば、仕事の効率は爆上がりだ。今回はそんな思考と記録を加速させる7つのギアをガジェットライター・湯浅顕人さんにしょうかいしてもらう。 【私が解説します】ガジェットライター・湯浅顕人さんPC&AVのライター。学