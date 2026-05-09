代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」の新曲となる「夜の女王の狼たち feat. krage」が、2026年5月15日(金)より各種音楽配信サービスにて配信開始となり、Official Music VideoもYouTubeにて同日公開される。本作「夜の女王の狼たち」は、TVアニメ『俺だけレベルアップな件』エンディング