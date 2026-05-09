Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。去年の夏、正直ハンディファンを使うのをやめようかと思ったことがあります。気温が35℃を超えたあたりから、あれはもう扇風機じゃなくて熱風機。今回試したのが、TEC半導体冷却で冷たい風を生み出し、ソーラーパネルで勝手に補助充電される腰掛けポータブル冷却ファン「Pro3」。その使用感を詳