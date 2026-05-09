「家の中で母が幸せじゃないと、その空間はハッピーにならないので」歌手の加藤ミリヤが7日、都内で行われた「第18回ベストマザー賞2026」の授賞式に出席し、3児の母として子育てで大切にしている考えや家族への思いを語った。加藤ミリヤ○子育てと仕事を両立する秘訣「私は……」「ベストマザー賞」は一般社団法人日本マザーズ協会が2008年から開催し、今年で18回目。受賞者は子育て期のママ・パパたちの投票で選出され、今年は俳