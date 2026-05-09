新日本プロレス６月１４日大阪城ホール大会で、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）がＮＥＶＥＲ無差別級王者・成田蓮（２８）に挑戦することが９日に決定した。ウルフは２月大阪大会で成田にシングル初黒星を喫し、ＮＥＶＥＲ王座から陥落。上半期最大のビッグマッチで、因縁の相手からベルト奪回のチャンスが巡ってきた。この日は都内で両者揃っての会見が行われる予定だったが、なんと成田は姿を