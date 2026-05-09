猫が飼い主さんの帰りを『玄関で待っている』理由4選 1.安心したいから 飼い主さんの帰宅によって、孤独感が和らぎ「やっと帰ってきた」と安心していると考えられます。猫はひとりでも平気そうに見えますが、時間が長くなるほど寂しさを感じることもあるのです。 実際の研究でも、30分間の留守番よりも4時間の留守番後の方が、飼い主さんの帰宅時に喉をゴロゴロ鳴らすことが分かったのだそう。 飼い主さんも