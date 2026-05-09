「自分や自分の周りには関係のないこと」と、どこか他人事のように感じる詐欺の被害。しかし筆者の知人女性のお母様宛に、オレオレ詐欺の電話がかかってきたようで……。今回は孫を思う祖母のエピソードをご紹介します。 孫を思う気持ち……詐欺師の話を信じきった80代祖母の言葉