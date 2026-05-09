慶応大文学部哲学科卒の気象予報士の吉井明子さんが7日、自身のインスタグラムでベンチに腰掛ける姿を投稿。投げかけた言葉に多くのファンが反応した。 【写真】見えない？見えた？ 絶妙すぎる前かがみ集中できないのはなぜ 吉井さんは「ニットの後ろがリボンになっているんです」と記し、少し前かがみの姿勢で座るショットを公開した。ざっくり感のある白のニットにデニム姿。2枚目には少しだけ体をねじって背中をのぞか