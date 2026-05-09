元「モーニング娘。」で女優の田中れいなが、９日に自身のＳＮＳを更新。最近の悩みを明かした。インスタグラムで「ここ１年ぐらい体調崩す事が多くなった気がするな〜歳関係ある？」と告白。「あとねここ何日か 食いしばり？が原因なのか歯が疲れとうっていうか、痛いっていうか矯正しとったけん元の位置に歯が戻りようのか知らんけど 口元がすーごく疲れとうと」と歯の悩みも明かした。「どこか身体の一部が不調やったら気分