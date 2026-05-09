ルンバの上が大好きなわんこ。一目で「楽しい」が伝わるニッコニコの笑顔を振りまいて…！？ウキウキ感が伝わるわんこの表情が話題を呼び、投稿には「これは可愛すぎ」「室内ドライブ！」「めっちゃ笑顔～」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：床を掃除中のルンバ→犬が『上に乗っかった』結果…楽しいのが伝わる『ニッコニコ笑顔』】 ルンバが大好きなわんこ♪ TikTokアカウント「kinako.okak