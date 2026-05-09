そばに居るはずだと思っていた幼い娘が、見当たらない！【体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…20年ほど前、Sさん（投稿時：埼玉県在住・50代女性）は商業施設でパニックになっていた。店の中をどれだけ探し回っても、娘は見つからなくて......。＜Sさんからのおたより＞あの時はありがとう。そう伝えられる機会を待っていました。何年も、何年も、感謝の気持ちが消えず、また、直接、ありがとうを言うことも