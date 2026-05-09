歌手の藤あや子さんが、子宮体がんによる子宮・卵巣の全摘手術を受けてから2年が経ったことを、自身のブログで振り返りました。 【写真を見る】【 藤あや子 】「あれから2年」「他の臓器への転移もなく」子宮体がんの手術を乗り越えて「この日を迎えられたことは決して当たり前ではない」感謝と決意新た藤さんは「あれから２年」と題し、「2年前の5月2日子宮体癌により子宮、卵巣の全摘手術を行いました」「その後3ヶ月検