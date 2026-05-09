中日４−２巨人（セ・リーグ＝９日）――中日が最下位を脱出した。二回、田中の適時打で先制し、五回は村松、細川の適時打などで３点を加えた。大野が自身３連勝。巨人は４月３日以来の負け越し１。◇ＤｅＮＡ３−１阪神（セ・リーグ＝９日）――ＤｅＮＡが逆転でカード勝ち越し。１点を追う八回、蝦名、度会の連続適時打で３点を奪った。阪神は木浪の犠飛の１点にとどまり、２カード連続の負け越し。◇ヤクルト４−０広島（