お笑いタレント・中山功太（45）が5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出演した際に「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告発したことが物議を醸している。この発言がネット上で注目を集めている件について、中山はXで「僕は誰か言わないです。理由は、当人に迷惑が掛かるからです。ただ、万が一『そんな事はしていない』と吹聴するなら証拠出します」と宣言。番組でも実名は隠されていたが「